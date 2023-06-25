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НовостиПроисшествия25 июня 2023 10:08

Жительницу Алтая обвиняют в убийстве 35-летнего мужчины

Женщину заключили под стражу
Герман Архаров
Мужчину ударили ножом в грудь

Мужчину ударили ножом в грудь

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Шебалинского района Республики Алтай обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщает СУ СК региона.

Все произошло 22 июня в одном из домов в селе Элекмонар Чемальского района. По предварительным данным, пара выпивала и поссорилась. В итоге женщина ударила сожителя ножом в грудь.

От полученных телесных повреждений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело и предъявили женщине обвинение. Жительницу Республики Алтай заключили по стражу.