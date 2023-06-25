В Алтайском крае задержали иностранцев с наркотиками

Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители задержали двух граждан одной из республик ближнего зарубежья, которые хотели сбывать наркотики в Барнауле. Об этом сообщает региональное управление МВД.

У подозреваемых изъяли неизвестное вещество. Экспертиза показала, что это наркотики синтетического происхождения. По месту жительства иностранцев также обнаружили запрещенные вещества, приготовленные к сбыту. Общий вес наркотиков составил 160 грамм.

По информации МВД, мужчины приехали в Алтайский край, чтобы работать здесь курьерами-закладчиками одного из нелегальных интернет магазинов.

Правоохранители возбудили уголовное дело и заключили иностранцев под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.