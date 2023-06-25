Сомнительные арбузы из Казахстана хотели ввезти в Алтайский край

Фото иллюстративное Фото: Анна Перевощикова

Две партии сомнительных арбузов общим весом 40 тонн хотели ввезти в Алтайский край из Республики Казахстан. Об этом пишет региональный Россельхознадзор.

Грузовики остановили с 19 по 21 июня в Кулундинском районе. В фитосанитарных сертификатах были сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверная информация о получателях арбузов и местах выгрузки.

Груз не разрешили ввести в регион, арбузы вернули отправителям.

Добавим, что всего с начала года в Алтайский край доставили боле 1,2 тысяч тонн арбузов и дынь.