Всероссийская акция «Лучи Победы» прошла в Барнауле

Акцию провели в нагорном парке Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 24 июня, небо над краевой столицей осветили «Лучи победы». Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Всероссийская акция памяти «Лучи Победы» состоялась в Барнауле уже в третий раз. Прожекторы установили в Нагорном парке. Они освятили небо в знак памяти обо всех, кто отдал жизни в борьбе за победу в Великой Отечественной войне.

В акции приняли участие творческие коллективы АлтГПУ, а также военнослужащие.

Отметим, что подобные мероприятие проводили во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.