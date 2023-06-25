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НовостиОбщество25 июня 2023 3:26

Всероссийская акция «Лучи Победы» прошла в Барнауле

Ее провели 24 июня
Герман Архаров
Акцию провели в нагорном парке

Акцию провели в нагорном парке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 24 июня, небо над краевой столицей осветили «Лучи победы». Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Всероссийская акция памяти «Лучи Победы» состоялась в Барнауле уже в третий раз. Прожекторы установили в Нагорном парке. Они освятили небо в знак памяти обо всех, кто отдал жизни в борьбе за победу в Великой Отечественной войне.

В акции приняли участие творческие коллективы АлтГПУ, а также военнослужащие.

Отметим, что подобные мероприятие проводили во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.