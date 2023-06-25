46-летний худощавый мужчина пропал в Алтайском крае

Пропавший мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Рубцовске 19 июня пропал 46-летний Александр Кишеев, его поиски продолжаются. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в регионе.

Приметы пропавшего: рост 190 см, xудощавое телосложение, синие глаза, русые волосы. Был одет: светло-коричневая футболка, серые спортивные штаны, кепка.

С собой у мужчины была кепка.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться мужчина, просят сообщить информацию, позвонив по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.