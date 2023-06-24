Алтайский губернатор призвал всех сплотиться для общей победы

Губернатор уверен, что победа будет за нами Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский губернатор в своем телеграм-канале вновь опубликовал обращение к жителям края и органам власти.

- Я обращаюсь к депутатам Заксобрания, депутатам ГД от Алтайского края, к главам муниципальных образований и народным избранникам, ко всем кандидатам в губернаторы. Поддержите позицию нашего президента! - призвал глава края.

Он отметил, что сегодня как никогда важно сплотиться. Наша страна ведет борьбу за защиту национальных интересов и независимость. И сейчас нет места для провокаций и предательств.

- Наша сила - в единстве! Алтай - земля сильных! Победа будет за нами! – написал Виктор Томенко.

Ранее глава края сообщил, что поддержал выступление президента по поводу вооруженного мятежа.

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