В Барнауле пропала 20-летняя девушка в джинсовых шортах

Ориентировка на пропавшую Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Волонтеры «ЛизаАлерт» разыскивают 20-летнюю жительницу Барнаула Марию Курбакову.

Девушка пропала еще 18 июня. Ее приметы: среднее телосложение, рост 165 см, каштановые волосы, зеленые глаза. Была одета в темную футболку, джинсовые шорты и черные кроссовки. При себе у нее был темно-серый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, звоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

Отмечается, что в поисках требуется помощь добровольцев.

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