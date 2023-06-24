Вторая волна паводка на Алтае идет на убыль

Спасатели продолжают следить за ситуацией Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае вторая волна паводка идет на убыль, уровень воды на реках региона падает, сообщает ГУ МЧС.

Так, на днях уровень Оби в Барнауле снизился на 10 см, у села Усть-Пристань - еще на 19 см. Уровень Бии в два раза ниже критической отметки. А река Катунь у села Сростки ниже опасного уровня на 138 см. Гидрологическая обстановка на Чарыше, Чумыше и Алее также спокойная.

Тем не менее, в населенных пунктах, где есть подтопления, продолжает действовать режим повышенной готовности. Там дежурят опергруппы пожарно-спасательных гарнизонов.

ГУ МЧС по краю продолжает следить за ситуацией.

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