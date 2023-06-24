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НовостиОбщество24 июня 2023 6:27

Прохладный и дождливый выходной ожидается 25 июня на Алтае

Температура поднимется максимум до +22 градусов
Александра Сапожкова
Погода 25 июня 2023 в Алтайском крае

Погода 25 июня 2023 в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Выходной день 25 июня на Алтае будет прохладным и дождливым. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, дневная температура составит +17,+22 градуса. По югу и востоку местами прогнозируют кратковременные дожди. Также временами возможны небольшие порывы ветра до 13 метров в секунду.

В Барнауле 25 июня ожидается +19,+21 градус, преимущественно без осадков.

Отмечается, что по 27 июня местами в регионе сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.