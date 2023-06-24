Митрополит освятил в Барнауле купола храма Святого Духа

Храм возводят на ул. Солнечная поляна, 90. Фото: Алтайская митрополия

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил купола и кресты для строящегося храма Святого Духа. Об этом сообщили в Алтайской митрополии.

Храм строят в Барнауле на ул. Солнечная поляна, 90. Сейчас завершается работа над внешним видом здания. Впереди работы по отделке верхнего храма (основного престола), а также благоустройству территории: монтаж плитки, установка ограды. Плюс к этому предстоит завершить строительство духовно-просветительского центра с аудиториями и актовым залом.

Отмечается, что 5 января этого года был освящен нижний предел храма в честь святого Георгия Победоносца.

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