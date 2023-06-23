Погода в Алтайском крае 24 июня 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем 24 июня ожидается прохладная и дождливая погода.

Как сообщают синоптики, температура достигнет +17,+22 градусов. При этом по югу местами кратковременные дожди и грозы, а в предгорьях при грозах местами сильные дожди.

В Барнауле 24 июня +19,+21, преимущественно без осадков.

Отметим, что по 27 июня в регионе местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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