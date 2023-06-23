В алтайской летной школе после капремонта появится необычная зона

Также в школе появится Центр детских инициатив. Фото: Минобр АК

В Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. Павлюкова проводится капремонт. В частности, там впервые обустраивают зону коворкинга, сообщает Минобрнауки края.

Эта зона предназначена для общения, отдыха. Также в школе появится Центр детских инициатив и будет обновлен актовый зал. Плюс к этому в школе закупают новое учебное оборудование, мебель, оргтехнику и мягкую мебель для зоны отдыха в центре «Точка роста».

Работы начались 1 апреля. На сегодня приближается к завершению ремонт кровли, канализации, водопровода, внутренней отделки стен и заливки полов. На ремонт выделено более 27 млн рублей.