Юбилейный 25-й Крестный ход Барнаул-Коробейниково стартует 25 июня

Крестный ход Барнаул-Коробейниково 25 июня 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

25 июня стартует юбилейный 25-й Крестный ход Барнаул-Коробейниково. Сборы в краевой столице пройдут с 8.30 до 10.30, сообщает мэрия.

Участники двинутся от Покровского собора по ул. Никитина до пересечения с пр. Красноармейским. После - до ул. Аванесова, а затем до кафе «У Григорича» по Змеиногорскому тракту. В целом участники преодолеют 250 километров за несколько дней пути.

Водителей просят быть внимательными на участках, где пролегает путь крестоходцев.

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