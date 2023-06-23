В бийском сквере установили камеры для охраны декоративных фигур

Горожане портят зеленые фигуры
Фото: газеты «Бийский рабочий»
На бульваре Городского дворца культуры в Бийске установили видеокамеры для наблюдения за зелеными топиариями, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Виктор Щигрев.
Ранее бийчане жаловались на то, что другие горожане портят зеленые фигуры. Им не понравилось, что топиарии, выполненные в виде животных, трогают руками и сажают на них детей.
- Давайте бережно относиться к нашим скверам, паркам и тем композициям, что их украшают и дают возможность немного отдохнуть среди городской суеты - клумбам, фонтанам, скамейкам и так далее, - призвал горожан мэр Бийска.
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