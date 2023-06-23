День молодежи пройдет в барнаульском парке «Изумрудный»

День молодежи 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

24 июня в барнаульском парке «Изумрудный» отметят День молодежи. Разные программы объединят под единым брендом фестиваля молодежи «АМ-фест», сообщили в мэрии.

Программа «АМ-феста» совместит спортивный, образовательный и развлекательный блоки. Гостей ждут лекции, встречи, консультации, мастер-классы и многое другое. Акцент сделан на познавательную составляющую.

Также запланированы КВН и выступления музыкальных групп.

Продлится праздник с 12 до 21 часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле 24 июня пройдет вечер памяти музыканта Юрия Шатунова

Любимец публики, кумир многих поколений поражал слушателей искренними текстами и цепляющими мелодиями. Вместе с Юрием, казалось, кончилась целая эпоха (подробнее)