День молодежи пройдет в барнаульском парке «Изумрудный»

День молодежи 2023 в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
24 июня в барнаульском парке «Изумрудный» отметят День молодежи. Разные программы объединят под единым брендом фестиваля молодежи «АМ-фест», сообщили в мэрии.
Программа «АМ-феста» совместит спортивный, образовательный и развлекательный блоки. Гостей ждут лекции, встречи, консультации, мастер-классы и многое другое. Акцент сделан на познавательную составляющую.
Также запланированы КВН и выступления музыкальных групп.
Продлится праздник с 12 до 21 часа.
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