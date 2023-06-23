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НовостиОбщество23 июня 2023 8:46

День молодежи пройдет в барнаульском парке «Изумрудный»

Программа будет образовательной, развлекательной и спортивной
Александра Сапожкова
День молодежи 2023 в Барнауле

День молодежи 2023 в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

24 июня в барнаульском парке «Изумрудный» отметят День молодежи. Разные программы объединят под единым брендом фестиваля молодежи «АМ-фест», сообщили в мэрии.

Программа «АМ-феста» совместит спортивный, образовательный и развлекательный блоки. Гостей ждут лекции, встречи, консультации, мастер-классы и многое другое. Акцент сделан на познавательную составляющую.

Также запланированы КВН и выступления музыкальных групп.

Продлится праздник с 12 до 21 часа.

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