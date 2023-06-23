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НовостиОбщество23 июня 2023 7:55

В Барнауле вручают аттестаты выпускникам 11-х классов

Документы об окончании школы получат 3752 выпускника
Александра Сапожкова
Всего документы об окончании школы получат 3752 выпускника

Всего документы об окончании школы получат 3752 выпускника

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 23 по 30 июня в школах Барнаула выпускникам 11-х классов вручат аттестаты, сообщает мэрия.

Мероприятия в основном проводят на базе школ 23 июня. При этом 13 организаций перенесли дату на 26-30 июня. Причем некоторые церемонии пройдут в ДК и зрительных залах театров. Наиболее отличившимся также вручат медали «За особые успехи в учении».

Отмечается, что всего документы об окончании школы получат 3752 выпускника.

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