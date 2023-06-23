В Барнауле вручают аттестаты выпускникам 11-х классов

Всего документы об окончании школы получат 3752 выпускника Фото: Олег УКЛАДОВ

С 23 по 30 июня в школах Барнаула выпускникам 11-х классов вручат аттестаты, сообщает мэрия.

Мероприятия в основном проводят на базе школ 23 июня. При этом 13 организаций перенесли дату на 26-30 июня. Причем некоторые церемонии пройдут в ДК и зрительных залах театров. Наиболее отличившимся также вручат медали «За особые успехи в учении».

Отмечается, что всего документы об окончании школы получат 3752 выпускника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Больше 75% класса с двойками»: первые итоги экзамена ОГЭ по математике в Алтайском крае

Традиционно для выпускников 9-х классов одним из самых сложных экзаменов в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) становится математика. Например, в прошлом году в Алтайском крае двойки за ОГЭ по математике получили 15% девятиклассников (подробнее)