На Алтае мужчина чуть не зарезал двух мужчин в котельной

Следователи собрали достаточно доказательств Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Рубцовского района. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек, сообщили в региональном следкоме.

Следствие установило, что вечером 23 января этого года обвиняемый в котельной распивал спиртное в компании знакомых. В какой-то момент между ним и двумя мужчинами произошла ссора, и обвиняемого попросили удалиться. Однако спустя некоторое время злоумышленник вернулся и набросился с ножом на обидчиков.

- Дальнейшие его действия пресекли свидетели произошедшего. Двоих потерпевших 35-ти и 50-ти лет с травмами доставили в медучреждение, - рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Несмотря на то, что мужчина вину не признал, следователи собрали достаточно доказательства, и уголовное дело уже направили в суд.

Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за преступления против личности.