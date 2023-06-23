Десантники-парашютисты приступили к тушению лесного пожара в Егорьевском районе

Специалисты приехали с необходимым снаряжением Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

30 десантников-парашютистов с Ханты-Мансийской авиабазы прибыли на Алтай для тушения пожара в Егорьевском районе, сообщили в правительстве края. 23 июня они приступили к работе.

У специалистов имеется большой опыт в тушении самых сложных участков. Спецназ работает с открытым огнем. Чтобы снизить интенсивность горения, они применяют такие методы, как встречный пал и отжиг для уничтожения напочвенных покровов. Отмечается, что сжигание происходит в щадящем режиме, урона природе при этом не наносится.

По данным на 23 июня, площадь пожара в Егорьевском районе превысила 9700 гектаров леса. Угрозы населенным пунктам нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трупы животных и выжженная земля: последствия разрушительного лесного пожара на Алтае

Местные говорят, что такого не было с конца 90-х. Ущерб от огненной стихии пока подсчитывается, но и без всяких цифр понятно, что огнем выжжена огромная площадь, погибли сотни деревьев и животных (подробнее)