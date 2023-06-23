Алтайский губернатор встретился с генконсулом Вьетнама Динь Ван Донгом

Визит станет стимулом для установления взаимовыгодных связей Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

22 июня алтайский губернатор Виктор Томенко встретился с генконсулом Вьетнама Динь Ван Донгом. Стороны договорились об активизации сотрудничества, сообщили в правительстве края.

Среди перспективных направлений сотрудничества глава края назвал химическую промышленность, агропромышленный сектор, фармацевтическую и пищевую индустрию.

- Мы знаем, что Алтайский край является самым крупным регионом по производству многих видов сельхозпродукции. Вы производите много сахарной свеклы, зерна, рапса, молока, подсолнечника, сои, мяса. Для нас это тоже интересное направление, - отметил генконсул.

Однако перспективы не ограничиваются торгово-экономическими отношениями. Край готов рассмотреть возможность взаимодействия в других областях. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в области туризма, образования, науки, предпринимательства, в том числе обмена бизнес-миссиями.

Виктор Томенко выразил уверенность в том, что визит Динь Ван Донг станет стимулом для установления взаимовыгодных связей, реализации совместных проектов.

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