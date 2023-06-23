В Барнауле пара занялась любовью у стелы «Город трудовой доблести»

Мужчина и женщина развлекались в Нагорном парке Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы сняли на видео, как пара занялась любовью в общественном месте. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Инцидент-Барнаул».

Как сообщил автор видео, «нешуточные страсти» разгорелись вечером 21 июня в Нагорном парке прямо возле стелы «Город трудовой доблести». Пара развлекалась на лавочке.

«Когда любовь нечаянно нагрянет» - подписали ролик в паблике.

В комментариях горожане больше посмеялись над ситуацией, чем осудили парочку.

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Видеоролик, снятый с высотки, тут же попал в сеть, где его бурно обсуждают. В основном, народ прикалывается (подробнее)