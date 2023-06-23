В Барнауле таксист без прав проскочил на красный свет и сбил женщину

Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июня в Барнауле на пл. Октября таксист сбил женщину. Подробности сообщаются в паблике «Инцидент Барнаул».

По данным ГИБДД города, 22-летнйи водитель Hyundai Solaris проехал на красный свет и сбил 61-летнюю женщину. Она переходила дорогу на разрешающий сигнал по регулируемому переходу. При этом таксист протаранил ограждение.

Пострадавшую увезли в больницу, госпитализация ей не понадобилась.

Машину отвезли на спецстоянку. В отношении водителя составили административный материал. Полиция проводит проверку. Отмечается, что у молодого человека не было прав на вождение.

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