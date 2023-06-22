Одну из улиц Барнаула назовут в честь Роберта Рождественского

Екатерина Рождественская у памятника отцу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле назовут улицу в честь поэта Роберта Рождественского. Как сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале, такие обращения поступали ранее в мэрию краевой столицы и в минкультуры.

По словам Виктора Томенко, земляки любят и ценят творчество Рождественского, который родился в алтайском селе Косиха. Назвать одну из улиц города в его честь губернатор посчитал отличной идеей.

- В столице края сейчас застраивается сразу несколько новых микрорайонов. В одном из них появится улица Рождественского — обсудили этот вопрос с главой города Вячеславом Франком, и в мэрии уже начали его прорабатывать, - отметил Виктор Томенко.

К слову, предложение поддержала дочь поэта Екатерина Рождественская, которая прибыла сегодня в Барнаул и примет участие в ежегодном литературном фестивале в честь своего отца. Екатерина Робертовна предложила организовать сквер на будущем улице и высадить там березы.

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