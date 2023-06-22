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НовостиОбщество22 июня 2023 10:02

В Барнауле иностранца осудили за оскорбление одной из национальностей

Он поругался с продавцом в торговом центре
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей

Мужчину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он высказал угрозы и ругательства в адрес одной из национальностей.

В апреле гражданин пришел в торговый центр и начал ругаться с продавцом. Представители ТЦ обратились в полицию. Выяснилось, что мужчина использовал оскорбления и неприемлемые выражения в адрес оппонента, его слова носили уничижительный характер и унижали человека по признаку расы. О какой национальности идет речь – неизвестно.

По решению суда мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.