В Барнауле иностранца осудили за оскорбление одной из национальностей

Мужчину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он высказал угрозы и ругательства в адрес одной из национальностей.

В апреле гражданин пришел в торговый центр и начал ругаться с продавцом. Представители ТЦ обратились в полицию. Выяснилось, что мужчина использовал оскорбления и неприемлемые выражения в адрес оппонента, его слова носили уничижительный характер и унижали человека по признаку расы. О какой национальности идет речь – неизвестно.

По решению суда мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.