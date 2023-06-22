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НовостиНедвижимость22 июня 2023 8:59

На Змеиногорском тракте в Барнауле забетонировали уже треть свай

Вскоре на объект придут конструкции для туннельной части
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Минтранс АК

Фото: Минтранс АК

В Барнауле продолжается строительство развязки на Змеиногорском тракте. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, в настоящий момент там забетонировано 35 свай из 94.

На объекте по поручению губернатора Виктора Томенко накануне побывал зампредседателя правительства региона Александр Климин. Он проверил, как идут работы. Так, в настоящее время идут работы по переустройству напорной канализации, газопровода и сетей связи. На участке работают 90 специалистов и спецтехника. В конце месяца должны привезти конструкции для туннеля.

- На данный момент мы удовлетворены работой и заказчика и подрядчика, но это не повод расслабляться, более того, хотелось бы увидеть опережение графика, конечно же, без ущерба качеству работ, – подчеркнул Климин.

Развязку планируют ввести в эксплуатацию до конца следующего года, стоимость работ составил 2,9 млрд рублей.