На Алтае «щедрая» женщина украла деньги с карточки свекрови и отправила родственнице

Женщина возместила ущерб потерпевшей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили жительницу Новочихинского района, которая украла деньги у своей свекрови. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, украденное она переслала своей родственнице.

В январе 2023 года женщина отмечала день рождения своего сожителя. Когда он уснул, то женщина решила навестить свою дальнюю родственницу, которая проживала в соседнем районе. Для того, чтобы поездка состоялась, осужденная вошла в телефон любимого, ввела пароль от приложения банка и перевела с карты, принадлежавшей его матери, на счет родственницы 20 тысяч рублей. Однако получательница ждать гостью не собиралась и потратила все средства на покрытие долгов.

На заседании женщина признала свою вину и раскаялась, а также возместила ущерб матери своего сожителя. Её назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.