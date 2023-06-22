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НовостиОбщество22 июня 2023 12:10

На Алтае «щедрая» женщина украла деньги с карточки свекрови и отправила родственнице

Всего она переслала 20 тысяч рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Женщина возместила ущерб потерпевшей

Женщина возместила ущерб потерпевшей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили жительницу Новочихинского района, которая украла деньги у своей свекрови. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, украденное она переслала своей родственнице.

В январе 2023 года женщина отмечала день рождения своего сожителя. Когда он уснул, то женщина решила навестить свою дальнюю родственницу, которая проживала в соседнем районе. Для того, чтобы поездка состоялась, осужденная вошла в телефон любимого, ввела пароль от приложения банка и перевела с карты, принадлежавшей его матери, на счет родственницы 20 тысяч рублей. Однако получательница ждать гостью не собиралась и потратила все средства на покрытие долгов.

На заседании женщина признала свою вину и раскаялась, а также возместила ущерб матери своего сожителя. Её назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.