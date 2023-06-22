Цифра и творчество: в Сибири наградили лучших ИТ-журналистов

Ольга Ведерникова и Сергей Лавренюк. Фото: «Ростелеком»

Победителями стали журналисты из Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска — в сентябре они представят регион на федеральном этапе в Москве.

В номинации «Радио и подкасты» победила алтайская журналистка, главный редактор «КП — Барнаул» Ольга Ведерникова. Ее конкурсная работа называлась «Как мы брали интервью у нейросети». Ольга пригласила в студию специалиста по нейросетям Данила Шубина, вместе с которым расспросила чат-бота GPT о жизни роботов и людей. Разговор получился интересным и полезным. Диплом победителю регионального этапа конкурса вручал директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк. За высокое качество материалов были также отмечены журналисты из Барнаула Вячеслав Кондаков (издательство «Амител»), Татьяна Ветрова (Радио «Катунь FM»), Ярослав Махначев («Вечерний Барнаул»), Галина Сиуха и Юлия Непомнящих из ГТРК «Алтай».

Конкурс проводился при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде. От сибирских СМИ к участию было заявлено свыше 180 материалов об информационных технологиях. Наибольшую активность проявили журналисты Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей.

«С каждым годом мы отмечаем повышение качества журналистских материалов. Сегодня многие авторы прекрасно разбираются в непростой теме ИТ-технологий, умело анализируют тенденции в этой сфере, делают собственные прогнозы. В этом году большинство конкурсных работ в Сибири посвящено цифровизации малонаселенных пунктов, новейшим технологиям в медицине и на производстве, а также кибербезопасности», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Победителей регионального этапа определяло сибирское жюри: председатель правления Новосибирского союза журналистов Яков Самохин, председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, руководитель Высшей школы журналистики и медиапроизводства Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ Александр Гимельштейн, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян, директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» (Сибирь) Наталья Моисеева.

«Рассказать увлекательно о сложном – задача непростая. Часто случается так, что люди из СМИ узнают о новых технологиях, которые потом прочно занимают свое место в жизни. Поэтому вклад журналистов в популяризацию облачных технологий, искусственного интеллекта и других современных ИТ-сервисов сложно переоценить», — отметил член конкурсного жюри Александр Гимельштейн.

«Я давно в журналистике и уверена, что опыт, сноровка и мастерство рождаются в ходе кропотливого труда, тщательного, внимательного погружения в тему. И лестно, когда качество твоей работы высоко оценивает жюри, состоящее из квалифицированных экспертов. Это дает толчок для дальнейшего развития, стремления вперед к покорению новых профессиональных вершин», — делится победительница конкурса в номинации «Телевидение» Ксения Петренко.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, посетят в октябре технологические площадки «Ростелекома» и Tele2 на Камчатке, а также познакомятся с природой этого края.

Призерами сибирского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» стали:

В номинации «Печатная пресса»:

- 1 место — Марина Александрова из Иркутской области за работу «Иркутск – город подрастающих изобретателей»;

- 2 место — Ирина Голубович из Красноярского края за работу «Синий провод, тёплое озеро и машина особого периода»;

- 3 место — Игорь Степанов из Новосибирской области за работу «Сибирский бизнес ставит на “цифру”».

В номинации «Телевидение»:

- 1 место — Ксения Петренко из Новосибирской области за работу «Новосибирский дата-центр. Что происходит за высоким забором?»;

- 2 место — Антон Корябочкин из Иркутской области за работу «В деревне Тихонова Падь появилась мобильная связь и интернет благодаря компании "Ростелеком" — оператору проекта УЦН 2.0»;

- 3 место — Юлия Авхименя из Красноярского края за работу «ЧТО И КАК “Фиджитал игры”».

В номинации «Радио и подкасты»:

- 1 место с Ольга Ведерникова из Алтайского края за работу «Как мы брали интервью у нейросети»;

- 2 место — Ангелина Гайсина из Томской области за работу «Привет, Лариса!»;

- 3 место — Роман Штоль из Красноярского края за работу «Дополненная (AR) реальность».

В номинации «Интернет-СМИ»:

- 1 место — Фёдор Туров из Новосибирской области за работу «”В этом году делать прогнозы сложно, но мы попробуем”: что ждет российскую цифровую экономику»;

- 2 место — Дарья Васильева из Иркутской области за работу «1,5 тысячи долларов за цифровую картину. Как ангарчанин стал известным в мире NFT-художником»;

- 3 место — Татьяна Аронова из Красноярского края за работу «День радио: “Работа сложная, но мне нравится!”».

В номинации «Социальные медиа»:

- 1 место — Нина Фатеева из Красноярского края за работу «С мобильным интернетом на шарыповские озера»;

- 2 место — Андрей Мужщинский из Красноярского края за работу «Зачем энергетики создали виртуальный двойник Саяно-Шушенской ГЭС?»;

- 3 место — Алина Ершова из Новосибирской области за работу «В Татьянин день студенты НГУ посетили Центр обработки данных “Ростелекома”».