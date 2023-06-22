Сотрудники Алтай-Кокса развивают лидерские качества

Фото: из архива компании

Конкурс помогает молодежи получить управленческие навыки, а руководству предприятия — выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития. В этом году впервые конкурс проводят в общегрупповом формате.

В результате тестирования во второй этап прошли четыре сотрудника - Илья Новиков, слесарь-сантехник цеха тепловодоснабжения; Станислав Архипов, машинист насосных установок ТЭЦ; Иван Табакаев, аппаратчик получения сульфата цеха улавливания и Софья Сазонова, лаборант химического анализа лаборатории производственно-экологического контроля.

Конкурсантам предстоит до конца года пройти семь этапов, в ходе которых защитить и реализовать проекты по развитию лидерского потенциала. Победителей конкурса поощрят корпоративными наградами.

Конкурс «Молодой лидер» среди сотрудников предприятия проводят с 2008 года. За это время его участниками стали более 300 работников завода.