В Барнауле на месяц закроют два дорожных участка

Ограничение на дороге Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на месяц ограничат движение на двух дорожных участках. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с ремонтными работами.

С 22 июня по 22 июля будет закрыта проезжая часть улицы Витебской на участке от Курской до Минской. Ограничение будет действовать по всей ширине в связи со строительно-монтажными работами.

Кроме того, 22 июня в 21:00 закроют улицу Веры Кащеевой от здания №19 до здания №23а. Дорога будет закрыта для всех видов транспорта до 06:00 22 июля.

Автомобилистов просят быть внимательнее и искать пути объезда.