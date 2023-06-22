Аналитики: в 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%

По актуализированной оценке банка, объем рынка ипотеки на частное строительство превысит 250 млрд рублей, что на 80% превзойдет результат прошлого года и более чем в 8 раз – продажи рекордного по спросу 2021 г. Об этом рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в ходе «круглого стола», организованного экосистемой недвижимости «Метр квадратный».

Спрос на ИЖС в России растет ускоренными темпами, что отражается на динамике жилищного кредитования. По оценке банка, за первое полугодие 2023 г. объем рынка ипотеки на частное домостроение составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз – первого полугодия рекордного 2021 г. Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется более 90% кредитов на ИЖС.

При этом доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается достаточно низкой, отметил Сергей Бабин. По итогам первого полугодия она выросла на 2,4 пп и составила всего 6% от общего объема продаж, что обусловлено сохраняющимися рисками для всех участников процесса. Для физлиц сдерживающими факторами выступают недостаточная цивилизованность рынка, высокие сопутствующие расходы, а также повышенные требования банков, для девелоперов – высокая капиталоемкость на этапе строительства, невысокая рентабельность и практически недоступные механизмы проектного финансирования. В свою очередь, активный выход банков на рынок ИЖС сдерживают риски незавершения строительства и более низкая ликвидность загородных объектов.

"По нашей оценке, потенциальный спрос россиян на частное строительство составляет до 460 тыс. домов в год - это примерно в 1,6 раза выше, чем мы видим сейчас. Считаем, что реализовать этот потенциал и сделать возведение частных домов более доступным и безопасным для всех сторон позволит внедрение комплекса мер. Снизить затраты профессиональных застройщиков поможет привлечение к процессу региональных властей: например, в части выделения территорий с дорогами и коммуникациями. Стимулировать активность банков на рынке ИЖС способно развитие механизма проектного финансирования. Сделать же условия кредитования понятнее для россиян может унификация льготных программ – например, сегодня получить средства по сниженной ставке на строительство дома своими силами можно только в рамках "Ипотеки с господдержкой-2020" и "Дальневосточной ипотеки", при этом требования к залогу по программам отличаются", - сказал Сергей Бабин.

Он добавил, что повысить прозрачность частного строительства и сделать его максимально доступным и удобным для населения также позволит дальнейшая стандартизация и цифровизация сделок купли-продажи. Еще одним инструментом поддержки клиентов может стать запуск программы финансовой и "строительной" грамотности. "Мы считаем, что за счет реализации указанного комплекса мер на рынке частного строительства проникновение ипотеки в сделки на ИЖС может показать кратный рост и достигнуть 50% на горизонте нескольких лет", – спрогнозировал Сергей Бабин.

Ранее банк объявил о фокусе в 2023 году на развитии ипотеки в сегменте ИЖС и полностью перезапустил программы кредитования таких объектов.