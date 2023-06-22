Площадь пожара в Егорьевском районе увеличилась до 9 тысяч гектаров

Пожар в Егорьевском районе. Фото: Минприроды АК

Площадь масштабного лесного пожара в Егорьевском районе увеличилась до девяти тысяч гектаров. Об этом сообщает телеграм-канал ЛХК «Алтайлес» со ссылкой на региональную диспетчерскую службу.

Ранее в Минприроды Алтайского края рассказали о том, что в тушении участвуют больше 250 человек и 100 единиц техники. Пожарные формирования обеспечены всеми необходимыми средствами для ликвидации огня, а также водой и питанием.

Мониторингом с воздуха занимается вертолет Robinson, а для сброса воды на горящий лес задействован самолет-амфибия ВЕ200 ЧС.