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НовостиПроисшествия22 июня 2023 2:21

Купание собаки в фонтане закончилось дракой на Алтае

Отдыхающие на кулаках выяснили отношения
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Собака

Собака

Фото: Иван ВИСЛОВ

В алтайском городе Камень-на-Оби произошла жесткая драка. Как сообщили «Каменские новости», поводом для драки могло стать купание собаки в фонтане.

По данным издания, в центре города у фонтана отдыхала компания. По одной из версий, женщина держала собаку на длинном поводке и несколько раз плюхала животное в воду. Вероятно, кто-то из горожан сделал ей замечание, а выяснение отношений переросло в драку.

Пострадавший мужчина ушел с места происшествия, а компания осталась на месте. Обстоятельства инцидента выясняются, официальных комментариев пока не было.