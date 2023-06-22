Купание собаки в фонтане закончилось дракой на Алтае

Собака Фото: Иван ВИСЛОВ

В алтайском городе Камень-на-Оби произошла жесткая драка. Как сообщили «Каменские новости», поводом для драки могло стать купание собаки в фонтане.

По данным издания, в центре города у фонтана отдыхала компания. По одной из версий, женщина держала собаку на длинном поводке и несколько раз плюхала животное в воду. Вероятно, кто-то из горожан сделал ей замечание, а выяснение отношений переросло в драку.

Пострадавший мужчина ушел с места происшествия, а компания осталась на месте. Обстоятельства инцидента выясняются, официальных комментариев пока не было.