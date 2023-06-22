Алтайский губернатор встретился с лучшими выпускниками школ

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В Алтайском крае губернатор встретился Виктор Томенко встретился с выпускниками школ региона. Как рассказал он в своем телеграм-канале, ребята показали отличные результаты на экзаменах, а также активно участвовали в общественной жизни и проявили себя.

- Это наши будущие педагоги, врачи, айтишники — горжусь каждым! Все, что мы делаем для развития системы образования, направленно на то, чтобы каждый ребенок, каждый молодой человек раскрыл свой потенциал, реализовался, получил у нас на Алтае достойную интересную работу и главное — был счастлив, - отметил глава региона.

Губернатор обсудил с ребятами учебу и наставников, а также поделился своим опытом. По его словам, в школе он был отличником, занимался баскетболом и помнит всех своих учителей. Также он пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и развиваться.

Кстати, глава региона предложил выпускникам рассказать, что нужно сделать для Алтайского края. Ребята считают, что нужно больше поддерживать спортсменов и совершенствовать образовательные программы.