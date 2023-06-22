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НовостиОбщество22 июня 2023 1:22

Потребителей газовых котельных в Барнауле предупредили об отключении горячей воды

Ограничение будет действовать до субботы, 24 июня
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отключение горячей воды

Отключение горячей воды

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле потребители восьми газовых котельных на время лишатся горячей воды. Как сообщили в пресс-службе СГК, речь идет о ряде домов.

С 10:00 22 июня до 10:00 24 июня компания «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» будет проводить профилактику, из-за чего работа на котельных будет временно приостановлена. В связи с этим временно ограничат и подачу ресурса.

Ограничение будет действовать в домах по улицам Интернациональная, Пушкина, Парковая, Партизанская и др. Посмотреть полный список домов, попавших под отключение, можно в телеграм-канале СГК.