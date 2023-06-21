Ребенок получил травмы в результате ДТП в Барнауле

Всю медпомощь ребенку оказали на месте Фото: Анна СЕМИНА

Вечером 21 июня в Барнауле произошла авария в которой пострадал ребенок.

ДТП произошло на улице Антона Петрова. По данным ГИБДД города, в районе дома №209 столкнулись ИЖ 27175 и Nissan Skyline. За рулем первого автомобиля находился 48-летний мужчина, а иномаркой управляла 35-летняя женщина.

– В результате ДТП 7-летняя девочка-пассажир автомобиля Nissan получила телесные повреждения, - добавляют в ведомстве.

Врачи оказали ей необходимую медпомощь на месте аварии. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.