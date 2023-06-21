В Рубцовске мужчина спас тонущего мальчика

Дети пришли купаться без взрослых. Скриншот видео ТГ-канала "Инцидент Рубцовск"

На днях в Рубцовске едва не произошла трагедия со школьником, который чуть не утонул.

Инцидент произошел на старице – излюбленном месте отдыха многих горожан. Находится рядом с СНТ и многие, чьи участки располагаются поблизости, часто здесь проводят время.

Накануне туда отправился покупаться школьник вместе с другом. Одному 11-ть, другому 13-ть. В какой-то момент старший из них стал тонуть. На крики детей прибежали женщины, но в силу возраста не смогли помочь мальчику. К счастью, поблизости оказался еще и мужчина. Он быстро понял, что произошло, и нырнул за утопающим.

Уже на берегу, когда школьники стали собираться домой, мужчина заснял их на видео, а информацию разместил в телеграм-канале «Инцидент Рубцовск» в назидание другим. И порекомендовал родителям следить за своими отпрысками, чтобы те не оставались без присмотра, ведь в другой раз аналогичная ситуация может иметь трагический конец.