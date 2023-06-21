Поисковый отряд из Барнаула отправился в экспедицию в Новгородскую область

Работа поискового отряда. Фото: комитет по образованию города Барнаула

21 июня школьники из поискового отряда «Память» отправились в экспедицию в Новгородскую область. Работы будут проходить на местах сражений Волховского фронта в 1943 году. Об этом сообщает комитет по образованию города Барнаула.

Работа поискового отряда «Память» будет проходить в рамках Межрегиональной военно-исторической поисковой экспедиции «Дорогой героев Волховского фронта» Пройдет она в Новгородской области. Участники экспедиции представляют те регионы, где формировались стрелковые дивизии, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны на Волховском фронте. В ходе поискового маршрута будут обследованы контрольные точки, где в 1943 году проходили бои в рамках операции «Полярная звезда».

Поисковый отряд «Память» сформирован на базе школы №70 и в следующем году отметит 20-летний юбилей.

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