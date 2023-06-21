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НовостиПроисшествия21 июня 2023 10:45

Больше 7 тысяч гектаров составляет площадь пожара в Егорьевском районе

Его тушат 256 человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар в Егорьевском райне

Пожар в Егорьевском райне

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Днем 21 июня площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края превысила уже 7 тысяч гектаров. Такие данные предоставили в минприроды региона.

– По последним данным мониторинга с воздуха площадь пожара составляет 7176 га, - уточняют в ведомстве.

В тушении принимают участие 256 человек. Задействовано 100 единиц техники. С воздуха ситуацию мониторят на вертолете, а самолет-амфибия ВЕ200 ЧС сбрасывает воду. В ближайшее время присоединиться к борьбе со стихией должны пожарные из ХМАО.