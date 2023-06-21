Больше 7 тысяч гектаров составляет площадь пожара в Егорьевском районе

Пожар в Егорьевском райне Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Днем 21 июня площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края превысила уже 7 тысяч гектаров. Такие данные предоставили в минприроды региона.

– По последним данным мониторинга с воздуха площадь пожара составляет 7176 га, - уточняют в ведомстве.

В тушении принимают участие 256 человек. Задействовано 100 единиц техники. С воздуха ситуацию мониторят на вертолете, а самолет-амфибия ВЕ200 ЧС сбрасывает воду. В ближайшее время присоединиться к борьбе со стихией должны пожарные из ХМАО.