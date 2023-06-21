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НовостиОбщество21 июня 2023 9:53

У моста на Новом рынке в Барнауле роют котлован

Кроме того продолжается монтаж поперечных балок
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Котлован для подпорной стены

Котлован для подпорной стены

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле у моста на Новом рынке начали рыть котлован для строительства подпорной стенки.

Подготовка к котловану проводят между бывшими путепроводами со стороны железнодорожного вокзала.

– Также подпорную стенку обустраивают возле первой опоры большого путепровода, вдоль существующей пешеходной дороги. В настоящий момент здесь проводятся работы по вязке арматурных каркасов и бетонированию, - сообщают в телеграм-канал «Мост».

В эти дни подрядная организация уже приступила к монтажу поперечных балок пролетного строения между первой и второй опорами. Последними будут соединять вторую и третью опоры.