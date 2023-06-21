В Барнауле ведут борьбу с зарослями

Покос травы в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожные службы перебросили силы на борьбу с зарослями травы.

– Сегодня дорожники ведут работы по покосу по улицам Титова, Антона Петрова, Просторной, Советской Армии и других, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Всего с начала сезона бригады дорожников уже выкосили в совокупности более 1,5 млн квадратных метров газонов. Рабочие должны приводить в порядок территории в городе, вдоль дорог, чтобы обеспечивать безопасность водителям и пешеходам.

Кроме этого аналогичные работы проводят бригады МБУ «Благоустройство и озеленение». Они планируют подстричь газону на Павловском тракте, на Георгия Исакова, в поселке Южный, в Мизюлинской роще и т.д.