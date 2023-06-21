Ситуацию с засухой в Алтайском крае назвали сложной

Количество осадков и запас влаги напрямую влияет на урожай Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае этим летом складывается не самая благоприятная обстановка: жара, сильная засуха. В этом случае сильно страдает аграрный сектор.

– Ситуация сложная, но не критическая, - прокомментировал обстановку в крае глава профильного комитета АКЗС Сергей Серов.

По его мнению, опасения за будущий урожай действительно имеют место быть. Сейчас отмечается тенденция в снижении запаса влаги в метровом слое почвы. Конечно, из-за длительного снеготаяния в полях минувшей весной, определенный запас влаги есть, но надо понимать, что он тоже не бесконечный. Да и кое-где фиксировался дефицит увлажненности почвы. Все это может негативно сказаться на урожайности культур раннего сева.