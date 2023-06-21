Яглыч шагает по стране: гид по сериалу «Ухожу красиво» от Wink Originals

Фото: «Ростелеком»

Первые два эпизода сериала «Ухожу красиво» доступны в видеосервисе Wink («Ростелеком») с 20 июня 2023 года. Далее каждый вторник будут выходить по две новых серии.

Производством сериала занималась кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки критиков.

Борис Фадеев (Владимир Яглыч) - оперуполномоченный подмосковного ОВД с репутацией безнадежного раздолбая и алкоголика. Окончательно спиться и замерзнуть в подворотне Борису не дает внезапная новость: у него обнаруживают неизлечимое наследственное заболевание. И эта смертельная новость возвращает опера к жизни. Борис понимает, что скоро ему придется постучаться в небеса, но пока он не сыграл в ящик, решает уйти красиво.

Фото: «Ростелеком»

«Я не люблю возвращаться на два года назад и играть то, что уже попробовал. Наверное, это одна из причин, почему я принял предложение поучаствовать в этом сложном проекте. Я понимал, что мы шутим над теми вещами, над которыми шутить нельзя. Поэтому всегда себя спрашивал: “А не переборщили ли мы? Давайте тоньше”. И в итоге я пытался своего героя “бросать”: чтобы он из своей трагедии переступал в некий фарс и обратно. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить», — считает Владимир Яглыч.

«Сериал “Ухожу красиво” гармонично сочетает зрелищность картинки и классный юмор с драматической линией. Здесь поднимаются действительно важные вопросы ценности семьи, отцовского долга, связи поколений, но рассказывается об этом легко и без пафоса. Уверен, что многие фразы из сериала пойдут в народ. Нам бы очень хотелось, чтобы уходило красиво только плохое настроение у зрителей, а оставались светлые и хорошие чувства, которые помогают жить и справляться с любыми трудностями», — отмечает директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

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