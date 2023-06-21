Барнаульцам начали возвращать горячую воду после опрессовки

Вода была отключена 14 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

Потребителям барнаульской ТЭЦ-3 начали возвращать горячую воду после очередного этапа опрессовки.

– На два дня раньше мы запустили горячую воду в части контура магистрали М-32, которая проходила испытания с 14 июня, - говорят в СГК. – Уже сейчас принять горячую ванну могут более 39 тысяч барнаульцев в 116 домах Индустриального района.

Энергетики предупреждают, что если в доме вода так и не появилась, то следует обращаться в управляющую компанию, чтобы те произвели запуск системы. С полным списком подключаемых адресов можно ознакомиться в ТГ-канале СГК.