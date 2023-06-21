Симфонический оркестр выступит на открытой площадке в Барнауле в День памяти и скорби

Афиша мероприятия Фото: Министерство культуры Алтайского края

22 июня, в День памяти и скорби, в Барнауле на площадке у Мемориала Славы состоится концерт «Не забывай те грозные года».

Среди участников – симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль филармонии, Барнаульский академический хор, солистка музыкального театра Виктория Гальцева. Вести вечер памяти будет актриса театра драмы Галина Зорина.

– В исполнении ведущих коллективов и артистов краевых и городских учреждений культуры прозвучат песни о Великой Отечественной войне, ставшие символом подвига нашего народа, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

По завершении на Мемориале Славы пройдет акция «Свеча памяти». Вход также как и на концерт свободный.

Начало концерта в 21.30.