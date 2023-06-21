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НовостиОбщество21 июня 2023 2:40

21 июня в Барнауле отключат несколько светофоров

Они не будут работать несколько часов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Светофоры отключат с 13 до 16 часов

Светофоры отключат с 13 до 16 часов

Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 21 июня, в Барнауле отключат несколько светофоров для планового ремонта.

– С 13.00 до 16.00 будут отключены светофоры на пересечениях улицы Челюскинцев с проспектом Строителей и с улицей Молодежной, а также в районе здания №54 по проспекту Строителей, - сообщают в пресс-службе администрации города.

На данных участках будут проводить плановый ремонт. Пока будут вестись работы, водителям и пешеходам необходимо ориентироваться на знаки дорожного движения и быть особенно внимательными.