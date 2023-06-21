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НовостиПроисшествия21 июня 2023 1:54

В Барнауле тушат пожар в доме на проспекте Калинина

Спасатели эвакуировали 11 человек.
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Эвакуированные жильцы дома не пострадали

Эвакуированные жильцы дома не пострадали

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним утром 21 июня в Барнауле в доме на проспекте Калинина произошел пожар.

– Возгорание произошло в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На месте происшествия находится почти 40 пожарных, к работе подключили шесть автоцистерн. Возгорание удалось локализовать на площади 25 «квадратов». Из других квартир эвакуировано 11 человек, в том числе двое детей. Среди них никто не пострадал.

Причина пожара еще не установлена.