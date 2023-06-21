В Барнауле тушат пожар в доме на проспекте Калинина

Эвакуированные жильцы дома не пострадали
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Ранним утром 21 июня в Барнауле в доме на проспекте Калинина произошел пожар.
– Возгорание произошло в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
На месте происшествия находится почти 40 пожарных, к работе подключили шесть автоцистерн. Возгорание удалось локализовать на площади 25 «квадратов». Из других квартир эвакуировано 11 человек, в том числе двое детей. Среди них никто не пострадал.
Причина пожара еще не установлена.