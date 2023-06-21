«Эвалар» передал помощь пострадавшим жителям Шебекино

Фото: предоставлено Российским Красным Крестом

Компания «Эвалар» передала эвакуированным из Шебекино гражданам РФ денежные средства для закупки предметов гигиены и первой необходимости, а также чаи и белковые батончики для организации питания и перекусов. Помощь была оказана в рамках взаимодействия с Российским Красным Крестом.

В первую очередь помощь будет предоставлена беременным женщинам, пенсионерам, семьям с детьми до трех лет, женщинам с детьми-инвалидами, семьям с одним кормильцем, многодетным семьям. Все полученные средства будут направлены на приобретение продуктовых наборов, средств гигиены и других предметов первой необходимости. Сотрудники регионального отделения Российского Красного Креста продолжают выявлять потребности людей и оказывают им необходимую поддержку.

Нина Ушакова, председатель регионального отделения Белгородского Российского Красного Креста, отметила:

«Я благодарна всем, кто откликнулся и смог поделиться частичкой милосердия в такую трудную минуту: и нашим региональным отделениям, и компаниям, которые помогают гуманитарной помощью. Сложные ситуации решаются только совместными усилиями. Я всегда говорю: «Делай добро – и оно вернется».

«Эвалар» регулярно реализует социально значимые проекты, направленные на сохранение здоровья и социального благополучия населения. За последние несколько лет компанией проводились акции в поддержку доноров крови, информационные кампании по профилактике и предотвращению инсульта, оказывалась помощь в сборах средств для благотворительных организаций, а также была организована передача антисептических средств домам престарелых в разгар пандемии.