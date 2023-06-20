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НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:44

Двухлетний мальчик на Алтае упал в погреб

Его доставили в детскую горбольницу
Александра Сапожкова
Летом число случаев детского травматизма увеличивается в несколько раз

Летом число случаев детского травматизма увеличивается в несколько раз

Фото: Олег УКЛАДОВ

18 июня Бийском районе двухлетний мальчик упал в погреб, сообщается в ТГ-канале «Станции скорой медицинской помощи Бийска».

Инцидент произошел в вечернее время. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Бригада «скорой» оказала ребенку помощь и доставила в детскую горбольницу.

- Травмы угрозы для жизни не представляют, - уточнили медики.

Отмечается, что летом число случаев детского травматизма увеличивается в несколько раз. Только за минувшую неделю диспетчеры «скорой» приняли 27 вызовов о травмировании детей в Бийском районе. 23 детей доставили в медучреждения.