На Алтае спасатели вытащили из канализации измученного котенка

Котика назвали Дымчиком. Фото: управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

На Алтае спасатели вызволили из глубокого канализационного люка котенка, сообщили в управлении края по делам ГОЧС и ПБ.

В ведомстве рассказали, что спасатели приехали на другой вызов. А о том, что из люка доносится громкое мяуканье, им сообщили случайные прохожие. Один из бойцов спустился по веревке и достал измученного малыша - тот еле-еле держался за небольшой выступ.

Теперь малютка будет жить у своего спасителя – мужчина забрал животное домой. Назвали котика Дымчиком. Сейчас он с удовольствием кушает молоко со шприца и поправляется.

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