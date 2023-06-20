Алтайские эксперты оценили работу Виктора Томенко на ПМЭФ

На ПМЭФ 2023 губернатор Виктор Томенко подписал 4 крупных соглашения
Фото: Антон Червяков
20 июня в Барнауле прошел круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ». Эксперты оценили работу главы региона на форуме и рассказали об инвестициях, который получит край.
На ПМЭФ 2023 губернатор Виктор Томенко подписал 4 крупных соглашения в сферах туризма, жилищного строительства, дорожного хозяйства и промышленности. Общий объем инвестиций в экономику Алтайского края – свыше 50 млрд рублей.
Эксперты отметили, что ПМЭФ стал для региона площадкой по привлечению государственных и частных денег в нашу экономику.
Подробнее о том, как прошел круглый стол и что именно рассказали эксперты, читайте на нашем сайте в ближайшее время.
Ранее мы рассказывали, какие именно соглашения были подписаны на ПМЭФ в этом году.