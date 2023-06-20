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НовостиОбщество20 июня 2023 9:41

В Барнауле неизвестные пристегнули качели на замок

Это вызвало негодование местных жителей
Александра Сапожкова
Некоторые предположили, что это сделали для того, чтобы уберечь качели от вандалов

Некоторые предположили, что это сделали для того, чтобы уберечь качели от вандалов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во дворе дома на улице Петра Сухова, 32, в Барнауле неизвестные пристегнули качели замком. Это вызвало негодование местных жителей.

- Вчера прогуливались с сыном, он захотел покачаться. А качели оказались под замком. Это нормально? Частные качели во дворе? У них есть хозяин? – возмущается одна из горожанок в паблике «Инцидент Барнаул».

Одни пользователи поддержали возмущение женщины. Другие предположили, что это сделали для того, чтобы уберечь качели от вандалов.