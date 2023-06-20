В Барнауле неизвестные пристегнули качели на замок

Некоторые предположили, что это сделали для того, чтобы уберечь качели от вандалов Фото: Олег УКЛАДОВ

Во дворе дома на улице Петра Сухова, 32, в Барнауле неизвестные пристегнули качели замком. Это вызвало негодование местных жителей.

- Вчера прогуливались с сыном, он захотел покачаться. А качели оказались под замком. Это нормально? Частные качели во дворе? У них есть хозяин? – возмущается одна из горожанок в паблике «Инцидент Барнаул».

Одни пользователи поддержали возмущение женщины. Другие предположили, что это сделали для того, чтобы уберечь качели от вандалов.